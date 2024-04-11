شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بالأوقاف لقناة الناس: اللهو مباح دون معاصٍ فى العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن العيد استراحة وترويح عن النفس، بعد عبادة استمرت 30 يوما، لافتا إلى أن هناك تصرفات تضيع العبادة ومنها ترويع الناس في العيد، أو الافطار على حرام، او النظر والتحرش والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.



وأوضح العالم بوزارة الأوقاف خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الفرحة مباحة الضحك مباح، اللهو متاح، لكن لا تضيع عبادتك، بتصرفات لا تليق مع عبادة 30 يوما".

وأضاف: "العاقل يضحك ويبتسم لكن عنده حياء فيما يفعل، فالحياء شعبة من شعب الإيمان، حياء من نفسك ومن الملائكة التى حولك، وحياء من الله سبحانه وتعالى".

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