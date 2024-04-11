شكرا لقرائتكم خبر عن مستندات مهمة لاستخراج رخصة تركيب أو تشغيل مصعد بالجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة تقوم بها جميع المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة الجيزة، لضمان الحصول على رضا المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إذ أن الهدف من هذه المراكز تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من خلال خدمة الشباك الواحد، مع ميكنة الخدمة إلكترونيًا، لاختصار الوقت والجهد.

توفر المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، المقامة في كلًا من (الديوان العام، العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، ضمن خدماتها العديدة المقدمة للمواطنين، خدمة استخراج رخصة تركيب مصعد، ورخصة تشغيل مصعد، وذلك بإحضار الأوراق والمستندات التالية:

أولًا: طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد

-صورة من ترخيص البناء.

-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من مزاولة المهنة للشركة.

-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

-ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

-مقايسة تتضمن الأعمال.

-توكيل رسمي مقدم.

-تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

ثانيًا: طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.

-صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.

-توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات.

-وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.

-شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.