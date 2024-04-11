شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتوصل مرافق لعقار بالجيزة.. اعرف إجراءات استخراج تصريح بالحفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن المستندات المطلوبة وخطوات الحصول على تصريح بالحفر لتوصيل مرافق، إذ يتطلب للبدء في أعمال توصيل مرافق لمباني قائمة إجراءات محددة لإصدار تصريح بالحفر نوضحها في السطور التالية:

1-التوجه للمركز أو الحي المختص.

2-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

3-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة، وتشمل:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.

-رسم كروكي من المرفق (كهرباء - مياه - غاز).

4-سداد رسوم المعاينة.

5-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

6-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

وتشمل الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة: (إصدار ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي - تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - الترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه - استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم - طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل - طلب قيد اتحاد شاغلين).