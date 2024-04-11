شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية الأزهرية.. قطاع المعاهد يصدر19 تحذيرا للمنتدبين داخل لجان الشهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عددا من المحظورات على المنتدبين داخل لجان الشهادة الثانوية والتي تبدأ يوم السبت 1 يونيو ، وهى كالآتى:

1 - يحظر على جميع العاملين المنتدبين باللجنة أيا كانت صفتهم حيازة أية أجهزة محمول أو سماعات البلوتوث أثناء انعقاد اللجنة حتى وإن كانت مغلقة ولو كان ذلك داخل لجان السجون.

2- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات ، وعلى رئيس اللجنة ومساعديه ومسئول أمن اللجنة والملاحظين التأكد من ذلك ويتحملون المسئولية القانونية مع من يتم تكليفهم بهذا العمل إن وجد أو استخدم أي من هذه الأجهزة أثناء اللجنة لو كانت مغلقة.

3- يحظر على رئيس اللجنة ختم كراسات الإجابة بخاتم اللجنة أو غيره.

4 - يحظر على رئيس اللجنة قبول أعذار أعضاء اللجنة حيث إن ذلك من اختصاص رئيس الإدارة المركزية للمنطقة فقط

5- يحظر تظريف أوراق مشتركة للبنين مع الفتيات في مظروف واحد لأي سبب من الأسباب ، حيث إن أوراق البنين لها حجرات خاصة ، وأوراق الفتيات لها حجرات خاصة داخل كنترول الشهادة الثانوية ، خوفا من ضياع أي مكاتبات بين الحجرات.

6 - يحظر على رئيس اللجنة ندب مساعدين / أعضاء / إداريين / اخصائيين / عمال / وباقى المنتدبين للجان الامتحانات).

7 - يحظر إرسال أي مكاتبات من اللجنة غير موقعة أو غير مؤرخة ومختومة بخاتم اللجنة ، وخصوصا اخطارات التخلف وكشوف الشفهي أو الأعذار وخلافه.

8- يحظر خروج أي عضو احتياطى خارج اللجنة أثناء انعقاد الامتحان ، ويسأل أمن اللجنة ومشرف البوابة في مخالفة ذلك.

9 - يحظر الاحتفاظ بكشوف نتيجة الشفهى باللجنة بحجة تجميعها وإرسالها مجمعة مرة واحدة ، كما يحظر تصويرها .

10- يحظر عودة الطالب المريض الذي استدعى خروجه إلى المستشفى وطلب العودة إلى لجنته مرة ثانية في المادة نفسها.

11 - يحظر عدم كتابة تقرير عن الطالب الذي أصيب بإعياء شديد داخل اللجنة وتم استدعاء الطبيب لعلاجه ، وعلى الطبيب أن يكتب تقريرا يبين حالة الطالب الصحية في حينها ، ويرسل التقرير بعد اعتماده مع ورقة إجابة الطالب للكنترول.

12- يحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاءا بتحرير المحضر اللازم لذلك.

13- يحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالأسعاف بسبب سوء حالته الصحية ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة قبل خروجه وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.

14- يحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده.

15- يحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف.

16- يحظر إرسال أي مضبوطات الغش (موبايل أو سماعات أو خلافه) إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بالتقارير والمحاضر.

17- يحظر تفتيش الفتيات من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة أو أمامه أيا كانت مسئوليته ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتديات أو إحدى وكيلات اللجنة إن وجد.

18- يحظر قيام أي أحد مهما كانت مسئوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب.

19- يحظر امتحان الطالب المعاق تحريريًا في المواد المقررة شفهيا فقط.