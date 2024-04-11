شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حدائق الرى بالقناطر الخيرية، إقبالاً كثيفاً من الزوار للإحتفال بعيد الفطر المبارك بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذه الحدائق والتى تفتح أبوابها أمام الزوار إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً.

وأصدرالدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعداداً للعيد .

وفى محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للإحتفال بعيد الفطر المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به ، لتفقد محتويات المركز ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية ، كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب.

الجدير بالذكر أن حدائق الرى بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية ، حيث إنتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق 13 فدان ، والمركز الثقافي 9 أفدنة ، والنيل 8 أفدنة ، والبحيرة 3 أفدنة ، والياسمين 8 أفدنة ، والتوفيقي 3 أفدنة ، والزهور 4 أفدنة ، وأبو قردان6 أفدنة ، والنخيل 7 أفدنة ، وحديقه أ 5 أفدنة ، وتبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم ، ليتمكن الزوار من الإستمتاع بأجازة العيد فى حدائق الرى بالقناطر الخيرية .

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزاً وإضافة حضارية هامة بمدينة أسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز ، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل .

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967 ، ويصل ارتفاعه الى 72 متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى .