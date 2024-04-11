شكرا لقرائتكم خبر عن سنبدأ حياة جديدة.. المفرج عنهم من مراكز الإصلاح يشكرون الرئيس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 104 لسنة 2024 بشأن الإفراج بالعفوعن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك وهو ما يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية علي تنفيذ السياسة العقابية الحديثة.

وقدم المفرج عنهم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، الافراج عنهم ولم شملهم مع أسرهم ، مؤكدين أنهم يحرصون على بدء حياة جديدة بعيدا عن أسوار مراكز الاصلاح والتأهيل.