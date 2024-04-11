شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عادات الجاليات المصرية فى دولة الإمارات خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالخارج في الإمارات، إنّ الاحتفالات بالعيد تبدأ بصلاة العيد في الصباح بالمساجد، موضحًا: "بعد الصلاة يبدأ الإفطار وتبادل التهاني ثم النزول إلى الأماكن العامة المخصصة لهذه المناسبة سواء المولات التجارية والحدائق العامة والزيارات العائلية والأسرية بين أفراد الجالية".

أضاف "رأفت"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "العادات والتقاليد في الإمارات هي نفسها التي نتبعها في مصر، فنحن نتناول الإفطار ونتلقى التهاني عبر الهاتف، والتصافح بين الجيران".

وتابع رئيس اتحاد المصريين بالخارج في الإمارات: "على مدار اليوم بالكامل نعيش نفس الأجواء المصرية، فنحن لا نشعر بأنا في دولة اجنبية لكنا في دولة عربية وبلدنا الثاني، كما أن إجازة العيد في دولة الإمارات أسبوع كامل وهذا يمثل فرصة كبيرة للخروج".