شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم بشكوى بمكتب شكاوى المرأة والخط الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة بمثابة مساحه أمنه للمراة المصريه موجود فرع له في كل محافظات مصر للمساهمه في حل المشكلات والعقبات القانونيه و الاجتماعيه والنفسيه التي تواجه المراه المصريه و تساندها في الحصول علي كل حقوقها المختلفه من خلال مكاتبه في 27 محافظه و الرقم المختصر ١٥١١٥ وعدد اخر من الوسائل كل سيده تستطيع توصيل استفسارها و مشكلتها للرد عليها.

وينشر ”الخليج 365” شروط الحصول على الخدمات وتقديم الشكاوى بمكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، كما يلى :

• أن تكون المتقدمة بالشكوى امرأة مصرية وفى حالة الأجانب (أن تكون داخل الأراضي المصرية ويسرى عليهم أحكام القانون المصري).

• أن يتجاوز سن المتقدمة بالشكوى الـ 18 عاما.

• أن تقع الشكوى ضمن نطاق اختصاصات مكتب الشكاوى.

• أن تكون الشكوى من صاحبة الشأن شخصيا أو من ينوب عنها بموجب توكيل رسمي مع الاطلاع على مستند اصل لأثبات الشخصية والوكالة.

• استيفاء استمارة الشكوى والتوقيع عليها من قبل الشاكية او الوكيل مشتملا على كافة المستندات التي تدعم مضمون الشكوى واقرارها بقبول تدخل المكتب.