شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يسير اليوم 598 رحلة جوية لنقل أكثر من 77 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، ثانى أيام عيد الفطر المبارك أكثر من 77 ألف راكب وذلك على متن 598 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وحسب مصادر بالمطار فقد ذكرت أن رحلات العمرة وعودتهم والرحلات الداخلية والعديد من الوفود السياحية التى قصدت مصر لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك شهد المطار كثافة رحلات سفر ووصول حيث من المنتظر أن يغادر المطار 302 رحلة جوية تقل على متنها 35078 ألف راكب إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا إنجمينا مسقط لاجوس أبوجا هوانزو بيروت أبوظبى أربيل دبى الشارقة البحرين كانو أثينا جدة المدينة الدمام الرياض رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 296 رحلة تنقل على متنها 42518 راكبًا من عدة وجهات دولية مختلفة، منها نيويورك، مانشستر، زيورخ تورنتو فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، إسطنبول، ميلانو، أديس أبابا، عمان، الكويت، الدوحة، جدة المدينة، دبى، أبوظبى، لارنكا بودابست، جنيف، أمستردام، أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.