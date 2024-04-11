شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال يشيد بقرار قطاع الأعمال بعودة العمل بـ12 محلج قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالإبقاء على 12 محلجا من المحالج القديمة.



وأوضح الجمل أن الإبقاء على 12 محلجا من المحالج القديمة، يصب في الصالح العام ويعظم الإنتاج ويوفر فرص عمل، ويعظم النتائج المرجوة من جهود الحكومة فى النهوض بمنظومة القطن وتحسين نوعيته.



وأشاد الجمل بما يتم اتخاذه من قرارات حكومية وإصلاحات هيكلية لتحسين بيئة التشغيل وزيادة القدرة التنافسية، مضيفا أن المحالج ثروة قومية يجب الحفاظ عليها باعتبارها خطوة هامة في صناعة القطن لأنها مرحلة وسيطة .



ولفت رئيس النقابة العامة إلي أهمية القرار، لما يوفره من فرص عمل بالمحافظات وخاصة الأكثر فقرا، مشيرا إلي أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة، مطالبا بالاهتمام بوجود منشآت محلية بالمحافظات الأكثر فقرا.



وقال الجمل إن هذا القرار الصائب لا يعمل فقط علي استعادة صادرات مصر من القطن ومكانته بالاسواق العالمية، بل يفتح الأبواب أمام طرح فكرة إعادة النظر فيما تم اتخاذه من قرارات بإغلاق مصانع أو شركات تم اتخاذها بدون دراسات مستفيضة تراعي كافة الجوانب، مشيرا إلى أن السبب في الإبقاء على المحالج القديمة جاء بعد وجود العديد من الشكاوى من الاقطان التي يتم حليجها، وظهور العيوب الفنية، وهو ما يبرهن أن المصانع والمنشآت الوطنية ثروة صناعية فريدة وليست مجرد أراضي وعقارات يجب استغلالها.



وقال الجمل: "علينا أن نفتخر بما يصدر من تقارير دولية تؤكد أن مصر تتمتع بأكبر قوي عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وما تتميز به من تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الآسيوية لانخفاض اجور العمالة".