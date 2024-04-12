شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 12/4/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:40
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:56
موعد صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:37 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:53
وقت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:07 م
وقت صلاة العشاء 7:24 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:26
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