شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء الدراسة بالجامعات وتاريخ انطلاق امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، وحدد الخريطة الزمنية الفصل الدراسى الثانى بمدة 16 أسبوعا، من المقرر أن تنتهى يوم الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وبدأ العام الدراسى 2023/2024 يوم السبت 30 سبتمبر 2023، واستمرت الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى فى الخميس 4 يناير 2024، وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وانتهت فى 25 يناير 2024، وانطلقت إجازة منتصف العام من 27 يناير وحتى 87 فبراير الماضى.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات خلال شهر فبراير الماضى، بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التى تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمى للصناعة والاقتصاد الوطنى، ومواجهة التحديات التى تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التى تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

كما وجه الوزير بضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التى يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادى على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التى تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.