شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بتكثيف حملات مواجهة التعديات على الزراعة خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الحملات لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الحملات لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد.