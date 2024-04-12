شكرا لقرائتكم خبر عن "س وج".. كيف تستفيد من مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي خدماتها للمترددين على الوحدات الصحية بالمجان، كما تقدم سلسلة من الفحوصات والتحاليل المهمة التي تضمن عدم الدخول في مضاعفات صحية.

متى انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المعدية ؟

شهر سبتمبر 2021

كم عدد الذين تم فحصهم في المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن ؟

فحصت 12 مليوناً و923 ألفاً و617 مواطناً حتى الآن

أين توجد مراكز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة؟

من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية.

ما الهدف من خدمات المبادرة ؟

التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين.

ما هي الفئات المستفيدة من مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ؟

الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

ما الخدمات التي تقدمها المبادرة للمواطنين ؟

فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

كيف يتم التعامل مع الحالات المرضية المكتشف اصابتها داخل المبادرة ؟

الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً للحالة الصحية للمريض.

هل المبادرة تساهم في خفض إصابات الكلى ؟

نعم المبادرة، تساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، كما أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية.

ماذا عن الحالات المؤكد اصابتها بالاعتلال الكلوى ؟

حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة.

هل يوجد أجهزة للكشف المبكرعن الإعتلال الكلوى؟

يوجد أجهزة كما يتم تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.