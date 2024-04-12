شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، المونسينيور إيريك دي مولان بوفور رئيس أساقفة ريمس، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًّا في رحلة بغية الحج.

وتكون وفد أساقفة الكنيسة الكاثوليكية من المونسينيور لوران أولريك رئيس أساقفة باريس، والمونسينيور ماتيو روچيه أسقف نانتيرا، والمونسينيور باسكال جولنيش رئيس مؤسسة لوويڤر دورينت.

ورحب قداسة البابا بوفد الأساقفة وقدم لهم نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مشيدًا بالعلاقات القوية التي تجمع الكنيسة والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والبرلمان والأزهر الشريف، ومختلف أركان الدولة.

وأشاد قداسته كذلك بعلاقة الكنيسة مع مختلف الكنائس الأخرى ومجلس كنائس مصر، ووجه قداسة البابا الدعوة لهم لزيارة الأديرة القبطية التي يرجع تاريخ بعضها إلى القرن الرابع الميلادي، داعيًا إياهم إلى التعرف علي الحياة الرهبانية الأرثوذكسية، ولا سيما وأن مؤسس الرهبنة في العالم هو الراهب أنطونيوس الملقب بأب الرهبان، وأول دير تم تأسيسه في مصر، على أسم القديس أنطونيوس.

وأشار قداسته إلى أهمية بناء علاقات المحبة في المسيح مع كل الكنائس، مدللاً بكلمات القديس بولس الرسول: "لأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ تَحْصُرُنَا" (٢كو ٥: ١٤)

ومن جهتهم عبر وفد الأساقفة عن العلاقة الطيبة التي تربطهم بالكنيسة القبطية في فرنسا وأن الكنائس الكاثوليكية تحرص على فتح أبوابها للأقباط في فرنسا لإقامة صلواتهم فيها، كما أكد الأساقفة الكاثوليك على تقديرهم الكبير واعتزازهم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها العريق. وروابط المحبة التي تربط بين الكنيستين.

ودار حديث حول الأوضاع فى قطاع غزة، واتفق الحضور على ضرورة استمرار الصلاة من أجل أخوتنا هناك.

كما تمت الإشارة إلى الصلاة المشتركة التي ستقام بين كافة الكنائس في أورشليم يوم عيد القيامة الذى سيحل يوم 5 مايو المقبل.

وتناول الحديث ذكرى مرور 17 قرن على انعقاد المجمع المسكونى الأول فى نيقيه والذي ستحتفل به جميع الكنائس العام المقبل.

وشارك في استقبال الوفد الكاثوليكي، الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس فيلوباتير نبيه سكرتير قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والشماس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا.



لقاء قداسة البابا مع وفد الكاثوليك



البابا تواضروس الثانى مع وفد الكاثوليك



استقبال البابا تواضروس لوفد الكاثوليك فى فرنسا