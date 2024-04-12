شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع إلى 3300 جنيه للجرام عيار 21 بسبب الصعود العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا للمرة الثانية اليوم الجمعة، بحوالي 80 جنيها على خلفية قفزة السعر العالمي للذهب إلى مستويات قياسية، إذ سجل الذهب 3300 جنيها للجرام من عيار 21 في المقابل سجل السعر العالمي للذهب 2400 دولار لأول مرة في التاريخ.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3771 جنيها.

عيار 21 يسجل 3300 جنيه.

عيار 18 يسجل 2829 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26400 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

يواصل الذهب تحليقه إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفعت أسعار الذهب الجمعة 12 أبريل لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2401.80 دولار، لأول مرة وسط إقبال كبير لشراء الذهب بالتزامن مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط.