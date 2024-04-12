شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: أمريكا تنقل معدات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تحضر دفاعاتها وتنقل معدات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط خوفا من هجوم إيرانى على إسرائيل.



وأكدت بلومبرج أن الهجوم الإيرانى المحتمل قد ينفذ بمسيرات وصواريخ على أهداف حكومية وقد يؤدى إلى حرب إقليمية شاملة.



وأوضحت بلومبرج أن إسرائيل تستعد لهجوم إيرانى محتمل مباشر أو عبر وكلائها فى غضون الـ48 ساعة المقبلة.