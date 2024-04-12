شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. شوقى علام: المتحدة أثبتت بجدارة أنها ركيزة أساسية للوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، في عدده الصادر غدا السبت تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصحة الأولى تحت عنوان، "الدكتور شوقى عالم مفتى الجمهورية لـ ”الخليج 365”: المتحدة أثبتت بجدارة أنها ركيزة أساسية للوعى.. الشركة تسعى إلى ترسيخ قيم الفن الهادف وتعزيز الهوية الوطنية بما يسهم فى بناء مجتمع متوازن.. وتفاعل الجمهور مع برامج الشركة الدينية كان لافتا، والتفاصيل في الصفحة الخمسة من العدد الورقى.

وداخل العدد ـ 8 مليارات دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس.

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