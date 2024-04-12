شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجيات لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر فى الطعام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومع الزيادة السكانية العالمية و محدودية الموارد يواجه العالم خطر نقص الأمن الغذائي والعديد من التحديات البيئية مما يتحتم علينا ضرورة تبنى ممارسات مستدامة لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر الي ادني حد وخاصة في المواد الغذائية ومنتجات الألبان.

ومن خلال ترشيد الاستهلاك يمكننا استخدام الموارد المتاحة بشكل أفضل وتقليل الضغط البيئي وتقليل التأثيرات السلبية للإفراط في الاستهلاك على النظم البيئية.

1- تخطيط الوجبات: التخطيط المسبق للوجبات هو استراتيجية رئيسية لتحسين الاستهلاك وتقليل الهدر من خلال إنشاء خطة للوجبات الأسبوعية حيث يمكنك التأكد من شراء المكونات اللازمة فقط واستخدامها بكفاءة ضمن استخدام البقايا من وجبة في وجبة أخرى واستخدم المكونات المشتركة في أكثر من طبق.

2- التخزين السليم: يعد التخزين المناسب للمواد الغذائية ومنتجات الألبان أمرًا حاسمًا لاطالة فترة صلاحيتها. كذلك معرفة الظروف المثلى لتخزين العناصر المختلفة مثل التبريد أو التجميد أو استخدام حاويات محكمة الإغلاق يمكن أن يساعد في منع التلف والحفاظ على المواد الغذائية.

3- التحكم في الحصص: التحكم في الحصص يمكن أن يساعد في تقليل هدر الطعام ويمكن البدء بتقديم حصص أصغر والسماح لأفراد الاسرة بأخذ حصص إضافية إذا رغبوا في ذلك. ويمكن تخزين الحصص المتبقية للوجبات المستقبلية أو إعادة استخدامها بشكل إبداعي.

4- استخدام الجزء الكامل من المادة الغذائية: استغلال الجزء القابل للأكل بالكامل من المواد الغذائية يساعد في تقليل الهدر وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام قشور الخضروات لإعداد مرقة صحية ذات نكهة رائعة ويمكن استخدام بذور الخضروات في الصلصات.

5- تقنيات الحفظ : استكشاف مختلف تقنيات الحفظ لزيادة فترة صلاحية المواد الغذائية ومنتجات الألبان كذلك التجميد والتعليب والتخليل والتجفيف هي طرق فعالة لمنع التلف والحفاظ على قيمة المنتجات الغذائية.

6- التسميد العضوي: استخدم بقايا الطعام أو الأجزاء الغير صالحة للاستهلاك من المواد الغذائية للتسميد العضوي .حيث يساهم التسميد العضوي ليس فقط في تقليل الهدر ولكنه أيضًا ينتج تربة غنية بالعناصر الغذائية يمكن استخدامها في الحدائق أو الزراعة المنزلية ويقلل من الحاجة إلى الأسمدة الاصطناعية.

7- التوعية والتعليم: تعزيز الوعي وتثقيف الأفراد حول آثار هدر الطعام من خلال التركيز على أهمية العادات المستدامة في الاستهلاك مثل شراء ما هو مطلوب فقط ودعم المنتجات المحلية والموسمية والتبرع بالطعام الزائد لبنوك الطعام أو الجمعيات الخيرية.