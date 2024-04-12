شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أتوقع هجوما إيرانيا عاجلا وليس آجلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوما إيرانيا على إسرائيل عاجلا وليس آجلا.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح.

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.