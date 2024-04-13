شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة 5 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت هيئة السكة الحديد 5 طرق لحجز تذاكر السفر على جميع قطارات السكة الحديد، لتسهيل الخدمة على الركاب، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

وتوفر الهيئة عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وهى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home.

3- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

4- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

5- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى (فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلى والبحرى، بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم ، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـ POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.