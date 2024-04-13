شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 13/4/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:55
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:52
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:25 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:27
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