شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: العام الحالى موسم خير لمحاصيل القمح والفول والأعشاب الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إن اليوم خامس أيام شهر برمودة هو ثامن الشهور القبطية ويستمر 30 يومًا ويكون الطقس فيه معتدل ويتم خلاله الاحتفال بشم النسيم.

أضاف فهيم أن شهر برمودة يبدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو و هو ثالث شهر في فصل "برت" يعني "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضي مصر فى الاكتساء باللون الاخضر.

ومن الامثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العامودة" ، وهو ما يعني دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد .

أوضح فهيم أن برمودة هو شهر ضم ودراس القمح ورد الجميل لكل مزارع مجتهد استمر على مدار 150 إلى 160 يومًا فى رعاية محصوله، مشيرًا إلى أن هذا العام سوف يكون موسم خير لمحاصيل القمح والفول البلدي ومحاصيل الاعشاب الطبية "كمون/يانسون/كراوية/ شمر / كسبرة ".

أضاف أن برمودة هو أهم شهر لأشجار الفاكهة على السواء لانه شهر اكتمال الاخصاب والعقد وتحديد اتجاه الموسم وهو الخاتمة الطيبة لشهور الربيع الأولى "أمشير – برمهات" وحتى هذه اللحظة فقد بدأ موسم الفاكهة بدون مشاكل كبيرة مثل السنوات الماضية وسيعوضهم عن كسرات المواسم السابقة .

أضاف فهيم أن برمودة هو شهر بداية الموسم الصيفي لكافة محاصيل الصيف "ذرة – أرز – قطن – وصويا – وخضر – وشتل بساتين الفاكهة الجديدة و البرسيم الحجازي " والبداية الصحيحة فيه هي اختيار الصنف المناسب بناءاً على الخريطة الصنفية وميعاد الزراعة بعيد عن موجات الحر او البرد .

أوضح فهيم أنه مطلوب من المزارعين التركيز خلال هذا الشهر فى معرفة التدخل بالرش المناسب وبرامج تسميد نهضة الموسم وعدم السماح للآفات الصيفية أن تتكاتر علي الزرع وقطع الطريق عليها "الذبابة البيضاء - التربس - التوتا ابسولوتا - دودة براعم الزيتون - دودة الحشد - دودة البلح الصغرى - الحشرات القشرية والبق الدقيقي ".