شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح مهمة لدعم صحة الفم والأسنان.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح مهمة لدعم صحة الفم والأسنان نستعرضها فى النقاط التالية:

1-استخدام معجون أسنان غني بالفلوريد وغسل الأسنان بحركات دائرية لمدة دقيقتين مرتين يوميًا. ​

2-عدم غسل الفم بالماء مباشرة بعد غسل الأسنان بل الانتظار قليلًا لتُبقي طبقة الفلوريد على الأسنان. ​

3-التخلص من فرشاة الأسنان القديمة أو المهترئة كل ثلاثة أشهر لضمان الحصول على النتيجة المثلى من نظافة الأسنان. ​

4-استخدام خيط الأسنان مرة يوميًا على الأقل للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. ​

5-يمكن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلوريد بعد تناول الطعام خاصة في حالة عدم استطاعة غسل الأسنان. ​

6-الابتعاد عن التدخين؛ إذ يؤثر ذلك على صحة اللثة ويؤدي إلى تصبغ الأسنان وفقدانها وقد يؤدي إلى سرطان بالفم.​

7-الحرص على تناول أطعمة متوازنة قليلة السكريات غنية بالفاكهة والخضراوات عوضًا عن السكريات غير الصحية. ​