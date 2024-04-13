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7 نصائح مهمة لدعم صحة الفم والأسنان.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح مهمة لدعم صحة الفم والأسنان نستعرضها فى النقاط التالية:

1-استخدام معجون أسنان غني بالفلوريد وغسل الأسنان بحركات دائرية لمدة دقيقتين مرتين يوميًا. ​

2-عدم غسل الفم بالماء مباشرة بعد غسل الأسنان بل الانتظار قليلًا لتُبقي طبقة الفلوريد على الأسنان. ​

3-التخلص من فرشاة الأسنان القديمة أو المهترئة كل ثلاثة أشهر لضمان الحصول على النتيجة المثلى من نظافة الأسنان. ​

4-استخدام خيط الأسنان مرة يوميًا على الأقل للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. ​

5-يمكن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلوريد بعد تناول الطعام خاصة في حالة عدم استطاعة غسل الأسنان. ​

6-الابتعاد عن التدخين؛ إذ يؤثر ذلك على صحة اللثة ويؤدي إلى تصبغ الأسنان وفقدانها وقد يؤدي إلى سرطان بالفم.​

7-الحرص على تناول أطعمة متوازنة قليلة السكريات غنية بالفاكهة والخضراوات عوضًا عن السكريات غير الصحية. ​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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