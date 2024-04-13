شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مركز البحوث الزراعية، فى تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة لعلاج مواشى صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظة، وذلك فى الفترة من 13 إلى 18 ابريل 2024.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين.

واضاف أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة فى معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيوانى ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى المحافظة.

وأكد فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقرى ومراكز المحافظة فى إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية واضاف فاضل أن هذه القافلةسوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلى وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربى الماشية.