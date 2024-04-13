شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي لمتبقيات المبيدات: إصدار 2000 شهادة واستقبال 600 عينة شحنات صادرة ومستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP)، بأنه نظراً لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلي، فإن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال أجازة عيد الفطر المبارك لليوم الثالث.

وقام المعمل باستقبال وفحص ما يزيد عن 2600 عينة حتى الآن تم إصدار 2000 شهادة منهم واستقبال ما يزيد عن 600 عينة ممثلة عن الشحنات الصادرة والواردة، حيث استقبل المعمل عينات من الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والفول السوداني واللحوم ومنتجات الألبان المختلفة والأعشاب الطبية والعطرية وتمثل هذه العينات أهم الحاصلات والمنتجات خلال هذا الوقت في الصادرات والواردات.

وأكدت عبد اللاه أن المعمل مستمر في القيام بأداء مهامه طوال أجازة عيد الفطر المبارك وحتى انتهائها وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد وفي ذات الإطار أشارت عبد اللاه أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كافة المهام المكلفة بها طوال أجازة عيد الفطر حيث يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص كافة العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها ويقوم هذا القسم بفحص أكثر من 540 متبقى مبيد باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية والإستقبال وخدمة العملاء والشئون المالية والإدارية

و يقوم المعمل بتحليل أكثر من 680 ملوث بمختلف الأقسام ويعتبر كيوكاب هو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية من الإتحاد الأوروبي في الأيزو 17025 منذ أكثر من 28 عام كما أنه حاصل على الإعتماد من جهة الإعتماد الوطنية الإيجاك ومن جهة الإعتماد الأمريكية A2LA ويأتي ذلك في إطار توجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.