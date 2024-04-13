شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 15 أبريل غلق باب التقدم بالروضة للعام المقبل بمدارس lps والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على غلق باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية lps، للعام الدراسى المقبل 15 أبريل الجارى، موضحة أن الوزارة تلقت آلاف من طلبات التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية، موضحة أن هذه المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة، ويحصل الطالب فيها على شهادة دولية ig.

وقررت وزارة التربية والتعليم مد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 أبريل الجارى بعد فتح باب التقد من الأحد 10 مارس 2024 ويمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على شروط الالتحاق (Instructions) عن طريق QR Code الخاص بها.

- الدخول علي لينك التقديم (Register Now)من QR code الخاص بالتقديم، وملء البيانات المطلوبة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات وإجراءات التقدم للمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال، وفقاً للخطوات والإجراءات التالية:-

- يتم نموذج التقديم للمستوي الأول رياض أطفال للعام الدراسي 2024 /2025 ويتم طباعته بمعرفة ولى الأمر، وملء كافة البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.

- قائمة بكافة المستندات المطلوبة والمطلوب إحضارها في الموعد المحدد للمقابلة.

- في حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي إذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين.

- لابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية.

- يعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولى الأمر، ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضاً صريحاً لالتحاق نجله / كريمته بالمدارس الرسمية الدولية.

- يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني وفقاً للإطار التالي:

(مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يتم من خلالها تقييم ولى الأمر أو الوصي القانوني» على أساس معلوماته عن المدارس الرسمية الدولية من حيث «المناهج - النظام الدراسي والتربوي وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها.

- يتم قبول الطالب الطالبة طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطاً تفضيلياً بحيث يؤخذ الأكبر سناً.

- يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط ويقوم ولى الأمر بالسؤال عن موقف نجله - كريمته في حالة القبول من عدمه عن طريق التواصل مع إدارة الفرع المتقدم له.

- يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر .

- بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الطرفان سالفا الذكر، والمدارس مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.

يقوم ولى أمر الطالب بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخري وفى حالة قيد حدوث ذلك تصبح مسئولية ولى أمر الطالب إنهاء الإجراءات مع المدرسة الأخرى والمدارس الرسمية الدولية غير مسئولة عن عدم قيد الطالب بالحكومة الإلكترونية في حالة تأخر ولى الأمر عن إنهاء الإجراءات.

- في حالة اكتشاف أي بيانات او وثائق غير صحيحة أو إخفاء أية معلومات عن حالة الطفل يتحمل ولى الامر المسئولية وما تتخذه المدرسة من إجراءات.