شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الزراعة: تكثيف المرور على جميع محطات إعداد التقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بمتابعة حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات، وخاصة القطن والقمح والذرة الشامية وعباد الشمس ومحطات إعداد وغربلة التقاوى علي كل المحافظات خلال فترة الإجازات والأعياد، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد فى مواقع العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

وقال الدكتور أحمد عضام – رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، إنه تم تكثيف المرور والمتابعة على جميع محطات إعداد التقاوي على مستوى الجمهورية والعمل على حل أى معوقات تعوق سير العمل وتذليل العقبات على الفور، والمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات /القمح والقطن والأذرة الشامية وعباد الشمس، ومتابعة محطات إعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بنى سويف – الفيوم - المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفرالشيخ – الدقهلية).

وأضاف أنه تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظات على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة. بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات الوزير للجنة تقاوى الحاصلات الزراعية القيام بالدور المنوط بها وهو انتظام حركة إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية للتقاوى حيث تتعلق بمصالح شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى وانعكاسه المباشر على مصالح المزارعين لتلبية احتياجاتهم الزراعية فضلا عن الأهمية التصديرية للتقاوى والتى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى وحيث ان لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وهى المعنية بإصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية.

وأشار "عضام" إلى أنه تم إصدار عدد 11 موافقة تصديرية للتقاوى تشمل محاصيل حقلية : كمية 80 كجم تقاوى أرز الى دولة النيجر (لأغراض البحث العلمى بالمزارع المصرية الأفريقية المشتركة و الخضر : كمية 500 كجم تقاوى بنجر مائدة الى المملكة و نباتات الزينة : 14 ألف و 472 شتلة (58 صنف) الى (السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، العراق) و الفاكهة : 7 آلاف و 770 شتلة (برتقال ، بشملة ، تفاح ، تين ، عنب ، مانجو ، موز) الى السعودية و لبنان.

وصدور عدد 27 موافقة استيرادية تشمل محاصيل حقلية : كمية 52 طن و 246 كجم تقاوى (أذرة سكرية ، أذرة شامية ، برسيم حجازى ، بنجر السكر) و الخضر : كمية 12 طن و 873 كجم تقاوى + 27 مليون و 393 ألف و 545 بذرة + 3000 شتلة (11 نوع) و نباتات زينة : 43 ألف و 500 شتلة وبصلة (49 صنف) و الفاكهة : 10 آلاف 300 شتلة (توت ، نخيل بلح).

ومن ناحيته، نقل الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي شكر وتقدير وزير الزراعة لجميع العاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والمحافظات على جهودهم وتفانيهم في العمل أثناء فترة الإجازة مع استمرار العمل بذات الأداء من الكفاءة خلال الفترة القادمة لتحقيق الصالح العام.