شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 17 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأرض الزراعية فى إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة واصلت جهودها فى إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام العيد صباحًا ومساءً، لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم ضبط وإزالة 17 حالة بناء مخالف وتعدٍ علي الأراضي الزراعية بمراكز منشأة القناطر والعياط والصف والحوامدية وأحياء الوراق وجنوب الجيزة والعمرانية.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الجهود شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 7 حالات بناء مخالف وتعدٍ علي الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالة بناحية الرهاوى عبارة عن سور طولي بالبلوك الأبيض علي أراضي زراعية بالمخالفة قبل الشروع في استكمال البناء، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات بالوحدات المحلية لقرية بهرمس والمنصورية عبارة عن أسوار ومنشآت بالبلوك الأبيض على مساحة كلية 990 م علي أراضي زراعية، كما تم إزالة حالتى بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية بناحية برقاش علي مساحة كلية 430م .

وفي مركز ومدينة العياط، تم ضبط حالة تعدي بالبناء علي أرض أملاك دولة جهة الولاية الري بناحية قرية بهبيت التابعة للوحدة المحلية بالبليدة وعلى الفور تم إزالتها حتى سطح الأرض.

وفي مركز ومدينة الصف، تم ضبط وإزالة حالة بناء مخالف بالدور الأرضي بعقار بمنطقة الشوبك عبارة عن شدة خشبية والشروع في صب سقف بالمخالفة، بالإضافة إلى إزالة أسوار مخالفة بمنطقة عزبة الجمال وإزالة شدة خشبية وحالة بناء مخالف بعقار علي مساحه 80 م بمنطقة عرب أبو ساعد البحرية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي حي الوراق، تم ضبط وإزالة حالة بناء مخالف للدور الرابع بالعقار 9 شارع الكابلات متفرع من شارع الأبحاث، كما تم ضبط وإزالة حالات أسوار وغرف بشارع أشرف خميس خلف الغاز وبشارع 25 المتفرع من كورنيش النيل جزيرة محمد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي حي العمرانية، تم ضبط أعمال بناء 5 غرف بالفراغ السياحي بالعقار الكائن 10 شارع السحاب من شارع أحمد كامل، وتم إزالة الغرف في المهد ومصادرة كل المعدات بالموقع واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي حي جنوب الجيزة، تم ضبط وإزالة حالة بناء مخالف أعلي العقار رقم 56 شارع الفاتح من ميدان الشرفاء الجيزة بالإضافة إلى إزالة منشآت في المهد بالعقار رقم 4 شارع أبو نقاية من البحر الأعظم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة الحوامدية، تم إزالة كشك مقام بالمخالفة خلف سكة القطار أمام مركز شباب قرية أم خنان.