شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية التعليم بالجيزة تعلن جدول التقييم التشخيصي لـ1 و2 و3 ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول التقييم التشخيصي للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالمرحلة الابتدائية "عام - خاص - لغات - دمج" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم 39.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إجراء التقييم التشخيصي للصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني، ويتم وضعه بمعرفة موجهي الصفوف الأولى بكل إدارة.

وأشارت المديرية إلى أن التقييم التشخيصي يتم إجراؤه أثناء اليوم الدراسي، ولا يتم عقده في الحصة الأولى والحصة الأخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة.

وحددت تعليم الجيزة، جدول بمواعيد التقييم التشخيصي للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالمرحلة الابتدائية "عام - خاص - لغات - دمج " للفصل الدراسي الثاني، على النحو التالي:

-الخميس 18 أبريل 2024: التربية الدينية.

-الأحد 21 أبريل 2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف).

-الإثنين 22 أبريل 2024: اللغة العربية - القيم واحترام الاخر.

-الثلاثاء 23 أبريل 2024: الرياضيات.

-الأربعاء 24 أبريل 2024: اللغة الإنجليزية.