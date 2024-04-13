برسيم حجازي ومحاصيل حقلية.. الزراعة: إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تابعت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حقول تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوي الإكثار للجهات الحكومية والشركات وخاصة القطن والقمح والذرة الشامية وعباد الشمس ومحطات إعداد وغربلة التقاوي على كل المحافظات خلال فترة الإجازات والأعياد.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، إنه تم تكثيف المرور والمتابعة على جميع محطات إعداد التقاوي على مستوى الجمهورية والعمل على حل أي معوقات تعوق سير العمل وتذليل العقبات على الفور والمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوي الإكثار للجهات الحكومية وشركات القمح والقطن والذرة الشامية وعباد الشمس ومتابعة محطات إعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بني سويف - الفيوم - المنوفية - الغربية - البحيرة -المنيا - الشرقية - كفر الشيخ - الدقهلية).

وأضاف عصام، أنه تم التنبيه على جميع مديري إدارات المحافظات على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة في مواقع العمل المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات الوزير للجنة تقاوي الحاصلات الزراعية القيام بالدور المنوط بها وهو انتظام حركة إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية للتقاوي حيث تتعلق بمصالح شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتنعكس مباشرة على مصالح المزارعين لتلبية احتياجاتهم الزراعية فضلًا عن الأهمية التصديرية للتقاوي والتي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنه تم إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوي تشمل ما يلي:

1- محاصيل حقلية: 80 كجم تقاوي أرز إلى دولة النيجر (لأغراض البحث العلمي بالمزارع المصرية الإفريقية المشتركة).

2- الخضر: 500 كجم تقاوي بنجر عائدة إلى المملكة العربية السعودية.

3- نباتات الزينة: 14 ألفًا و472 شتلة (58 صنفًا) إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق.

4- الفاكهة: 7 آلاف و770 شتلة برتقال وبشملة وتفاح وتين وعنب ومانجو وموز، إلى السعودية ولبنان.

5- صدور 27 موافقة استيرادية تشمل:

- محاصيل حقلية: 52 طنًا و246 كجم تقاوي ذرة سكرية وذرة شامية وبرسيم حجازي وبنجر السكر.

- الخضر: 12 طنًا و873 كجم تقاوي + 27 مليونًا و393 ألفًا و545 بذرة + 3000 شتلة (11 نوعًا).

- نباتات زينة: 43 ألفًا و500 شتلة وبصلة (49 صنفًا).

- الفاكهة: 10 آلاف و300 شتلة توت ونخيل بلح.

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