شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: أمريكا ستقف مع إسرائيل وتدعم دفاعها في وجه تهديدات إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد أن أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها في وجه هذه التهديدات الإيرانية.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحا.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.