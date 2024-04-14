شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تنفذ أعمال حماية للشواطئ بـ3.60 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الموارد المائية والري خلال السنوات الماضية أعمال حماية للشواطئ بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.‬

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلو مترا وبتكلفة تصل إلى 3.60 مليار جنيه.

2- أسهمت المشروعات في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات تصل قيمتها لحوالي 75 مليار جنيه.

3- تم اكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى 1.80 مليون متر مربع.

4- تم تنفيذ مشروع رائد لحماية الشواطئ بمواد صديقة للبيئة فى خمس محافظات ساحلية وبأطوال تصل إلى 69 كيلو مترا.