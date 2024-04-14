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بسبب إغلاق مجالها الجوي.. مصر للطيران تعلق رحلاتها للأردن والعراق ولبنان

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القاهرة - سامية سيد - قالت مصر للطيران فى بيان عاجل لها منذ قليل إنه نظرًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه وذلك لحين إشعار آخر.

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران  التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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