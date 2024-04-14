شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص فتح مطعم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثير من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بالمركز أو الحي التابعين له لاستخراج تصريح بفتح مطعم، إذ يتطلب للحصول على تصريح تقديم مجموعة من المستندات، نوضحها في السطور التالية.

1- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

2- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان سنه بين 21 و30 سنة).

3- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

4- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

5- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

6- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

7- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.



وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

وتعمل المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة على تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة، إذ شهدت المحافظة حتى الآن إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية لتسهيل عملية حصول المواطنين على الخدمة دون معوقات.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.