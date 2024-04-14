شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى: هاجمنا أهدافا عسكرية لجيش الاحتلال ونجحنا فى تدميرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الحرس الثوري الإيراني انه تمكن من الهجوم على أهداف عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضى المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها".

يذكر أن الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق وصلت سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل ، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.