شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام بالجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلى شن غارة جوية استهدفت بلدة الخيام بالجنوب اللبنانى.

أعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التى أطلقت تجاوز 200.

أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، مؤكدا سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تسبب في أضرارا مادية طفيفة.