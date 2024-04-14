شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جيش الاحتلال: إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل وإصابة مطار عسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.

أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، مؤكدا سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تسبب في أضرارا مادية طفيفة.