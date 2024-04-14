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إعلام إسرائيلي: نتنياهو وبايدن يتحدثان هاتفيا لبحث الرد على هجوم إيران

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القاهرة - سامية سيد - نقلت إكسترا نيوز عن وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو وبايدن سيتحدثان هاتفيا خلال دقائق لبحث الرد على الهجوم الإيرانى. 

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.

أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، مؤكدا سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تسبب في أضرارا مادية طفيفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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