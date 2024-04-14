شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى فى شمال الجولان السورى المحتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن هناك صفارات إنذار تدوي في شمال الجولان السوري المحتل.

كما أفادت بتوقعات بوصول مسيرات إيرانية جديدة إلى المجال الجوي الإسرائيلي خلال أقل من ساعة، موضحة أن هناك تقديرات تشير إلى أن 80 طائرة مسيرة إيرانية ما زالت في طريقها إلى إسرائيل.

نقلت صحيفة إسرائيل هايوم الاسرائيلية اليومية، عن مصادر رفيعة ، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث إسرائيل على عدم الرد على الهجوم الإيراني.

وعدّل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا سابقا كان قد أطلقه للسكان بالاحتماء في إشارة لانتهاء تهديد الهجوم الإيراني.

ويذكر ان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري،قد اعلن منذ قليل، إن منشأة عسكرية في جنوب إسرائيل، تعرضت لأضرار طفيفة بعد الهجوم الذي شنته إيران باستخدام مسيرات وصواريخ.

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.