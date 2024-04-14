شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رفع 256 ألف طن قمامة ومخلفات من الشوارع خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات ووحدة المخلفات الصلبة والقطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات للتيسير على المواطنين والعمل علي راحتهم للاستماع مع أسرهم بالعيد، بالإضافة إلي جهود رفع المخلفات البلدية الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة مستمرة من المحافظين رصدت عبر منظومة التغيرات المكانية وشكاوي وبلاغات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك حوالي 500 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لأجازة العيد الرسمية ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم التصدي لتلك المحاولات وإزالتها في المهد ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة وتحرير محاضر بالمخالفات ضد المخالفين وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود جميع العاملين بغرف العمليات بالوزارة والمحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم خلال أجازة عيد الفطر المبارك والتصدي لأي حالات للتعدي على الاراضى الزراعية والبناء المخالف والتعامل الفوري معها ، كما أشاد اللواء هشام آمنة بجهود العاملين بالادارة المحلية وبصفة خاصة القطاعات الخدمية على الجهود التي بذلوها خلال جميع أيام عيد الفطر المبارك والعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للاستمتاع بأجازة العيد .

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة للوزارات المعنية بالحكومة بالاضافة لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظين ببذل كل الجهد اللازم للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها .

ووجه اللواء هشام آمنة، باستمرار المتابعة الدائمة للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ومن ناحية أخرى تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة و المخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال أجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من الاربعاء 10 أبريل وحتى 13 أبريل الجارى.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى رفع حوالى 254 ألف طن مخلفات من مختلف المحافظات خلال أجازة العيد ، لافتاً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بجهود مكثفة على مدار اليوم لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول ، حيث تم تشكيل فرق عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة في كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية وكذا التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال أيام عيد الفطر وخاصة الحدائق والمتنزهات والملاهي لتوفير بيئة صحية وآمنة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن والأحياء خلال العيد ، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة في القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

وفي السياق ذاته أشار اللواء هشام آمنة إلي تلقي الوزارة أي شكاوى من المواطنين على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال:

♦️رقم الواتساب ( 01200353111)

♦️رقم الخط الساخن (15330)

♦️والبريد الإلكتروني

([email protected])

♦️والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)

(www.facebook.com/sotakmasmwo).



