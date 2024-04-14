شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات الفحص الطبي للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: مواعيد العمل في وحدات

فحص المقبلين على الزواج

من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا



وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت الفحوص

1- الكشف عن الأمراض السارية

2- الكشف عن الامراض المعدية

3- عمل تحليل فصيلة الدم وعامل rh

4- الكشف عن الأمراض الوراثية

5- الصحة الإنجابية