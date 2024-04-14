شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات الفحص الطبي للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: مواعيد العمل في وحدات
فحص المقبلين على الزواج
من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت الفحوص
1- الكشف عن الأمراض السارية
2- الكشف عن الامراض المعدية
3- عمل تحليل فصيلة الدم وعامل rh
4- الكشف عن الأمراض الوراثية
5- الصحة الإنجابية
مبادرة فحص المقبلين على الزواج
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