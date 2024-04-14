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وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات الفحص الطبي للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: مواعيد  العمل في وحدات

فحص المقبلين على الزواج
من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا


وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت الفحوص

1- الكشف عن الأمراض السارية

2- الكشف عن الامراض المعدية

3- عمل تحليل فصيلة الدم وعامل rh

4- الكشف عن الأمراض الوراثية

5- الصحة الإنجابية


مبادرة فحص المقبلين على الزواج

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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