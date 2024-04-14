شكرا لقرائتكم خبر عن آليات استقبال الشكاوى وموعد عمل الخط المختصر للمجلس القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ولاء سليم مدير إدارة التقييم والمتابعة بمكتب شكاوى المرأة، شروط الحصول على الخدمات وتقديم الشكاوى، أن تكون المتقدمة بالشكوى امرأة مصرية وفى حالة الاجانب (أن تكون داخل الأراضي المصرية ويسرى عليهم أحكام القانون المصري)، وأن يتجاوز سن المتقدمة بالشكوى ال 18 عام، وأن تقع الشكوى ضمن نطاق اختصاصات مكتب الشكاوى، وتكون الشكوى من صاحبة الشأن شخصيا أو من ينوب عنها بموجب توكيل رسمي مع الاطلاع على مستند اصل لأثبات الشخصية والوكالة، واستيفاء استمارة الشكوى والتوقيع عليها من قبل الشاكية او الوكيل مشتملا على كافة المستندات التي تدعم مضمون الشكوى واقرارها بقبول تدخل المكتب.

وأشارت مدير إدارة التقييم والمتابعة بمكتب شكاوى المرأة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن آليات التقدم بالشكوى ووسائلها تتمثل فى المقابلة من خلال مقرات المجلس بجميع الفروع على مستوى الجمهورية، أو أثناء الحملات الميدانية، وعن طريق الخط المختصر 15115 "هاتفيا" يوميا من 9 صباحا ل9 مساءا وبالإجازات الرسمية، أو عن طريق تطبيق "الواتس أب" 01007525600، أو عن طريق البريد العادى ووسائل التواصل الاجتماعى " الفيس بوك".

ولفتت إلى أنه عند استقبال الشكاوى، فإن عملية تقديم الخدمات تمر بعدد من المراحل حيث يتم استقبال السيدات من خلال مديري الحالات وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي الأولي لهم ويتم تحديد خطة التدخل طبقاً لنظام إدارة الحالة ثم يتم تقديم الخدمات القانونية والمشورة القانونية بالمجان لهم، ويتم إحالتهم للجهات الشريكة المختلفة مثل شبكة المحامين المتطوعين أو الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفقاً لنظام الإحالة المعتمد بالمكتب وذلك وفقاً لطبيعة كل حالة ،مع ضمان تقديم خدمات متكاملة للسيدات .

وأشارت إلى مكتب الشكاوى يقوم بعملية المتابعة والتقييم المستمرة لكافة مراحل التدخل وذلك على مستوى السيدة والشريك ومدير الحالة لحين الوصول إلى النتيجة المرجوة ثم إغلاق الشكوى وإنهاء التدخل والقيام بعمليات التقييم النهائي الشامل لكافة مراحل الشكوى مع القيام بتوثيق كل مراحل العمل وما نتج عنها بقاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمكتب الشكاوى.