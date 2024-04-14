شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران: طهران ليست لديها نية لإطالة أمد عملياتها الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ليس لديها نية لإطالة أمد عملياتها الدفاعية، متابعا: "طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأمر"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.