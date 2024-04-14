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رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل أمينَ عام رابطة العالم الإسلامي

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القاهرة - سامية سيد - استقبل دولةُ رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، في مكتبه بالعاصمة إسلام آباد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، والدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يزور باكستان حالياً، تلبيةً لدعوةٍ رسميةٍ من دولته.


وناقش اللقاءُ جملةً من الموضوعات على الساحة الإسلامية، إذ أثنى دولةُ الرئيس على جهود الرابطة في هذا المجال، ولا سيما مبادراتها في جَمْع كلمة العلماء، التي كان آخرها المؤتمر الدولي: "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، الذي احتضنَته المملكة العربية ، برعايةٍ كريمةٍ من خادم الحرمين الشريفين، المَلِك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مستطرداً في هذا السياق، بالتأكيد على أن باكستان تُولِي أهميةً قُصوى لعلاقاتها الأَخوية القوية مع المملكة العربية السعودية، والتي تَستمدّ جذورَها من الإيمان المشترك والقِيَم الإسلامية المشتركة.


مُنوِّهاً دولتُه  بجهود الرابطة الدولية البارزة في إيضاح حقائق الإسلام، ومواجهةِ ممارساتِ الإسلاموفوبيا وخطاباتها، معبِّراً عن تقديره لجهود الرابطة في جمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات ذات الصلة برسالة الرابطة، ومُشدِّداً على دعْم باكستان المستمرّ للرابطة في كافة جهودِها، داخل باكستان وخارجها.


رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل أمينَ عام رابطة العالم الإسلامي

 


رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل أمينَ عام رابطة العالم الإسلامي

 


رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل أمينَ عام رابطة العالم الإسلامي

 


رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل أمينَ عام رابطة العالم الإسلامي 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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