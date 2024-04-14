شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لإنقاص الوزن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة لانقاص الوزن، حيث تضمنت:-
-تناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر.
-خصص وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.
-اختر وجبات خفيفة صحية.
-خطط لوجبات صحية.
-توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.
-تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية، واستخدام أطباق وأكواب أصغر.
-تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز