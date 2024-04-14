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هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لإنقاص الوزن.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة لانقاص الوزن، حيث تضمنت:-

-تناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر.​​​

-خصص وقتًا كافيًا لممارسة .​

-اختر وجبات خفيفة صحية.​​​

-خطط لوجبات صحية.​​​

-توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.​​​

-تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية، واستخدام أطباق وأكواب أصغر.

-تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل.​​​
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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