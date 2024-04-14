شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لإنقاص الوزن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة لانقاص الوزن، حيث تضمنت:-

-تناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر.​​​

-خصص وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.​

-اختر وجبات خفيفة صحية.​​​

-خطط لوجبات صحية.​​​

-توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.​​​

-تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية، واستخدام أطباق وأكواب أصغر.

-تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل.​​​

