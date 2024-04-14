شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يتقدَّم بخالص العزاء لمحافظ الغربية في وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- والدته، راجيًا من المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جنَّاته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقال المفتي: إننا إذ نعزي أنفسنا وأهلها وذويها في هذا المصاب الجلل، ندعو الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعلها في ملائكته المقربين، وأن يُنعم عليها بواسع رحمته ويلحقها بدار الكرامة.