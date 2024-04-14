شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح العمليات يرصد مكاسب وخسائر إيران وإسرائيل في المواجهات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنامج مسرح العمليات، تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضي، أهم مكاسب وخسائر الجانبين الإيراني والإسرائيلى من المواجهات بينهما، بعد انطلاق حزمة من المسيرات والصواريخ من إيران جهة فلسطين المحتلة، حيث رصد البرنامج أهم المكاسب التي حققها الجانب الإيراني، ومنها فكرة الرد والردع على استهداف القنصيلة الإيرانية في سوريا، وكذلك اختبار أسلحة الجيش الإيراني، والحرس الثورى، مقابل ذلك حققت إسرائيل بعض المكتسبات منها تكاتف الغرب مع نتنياهو وحكومته المتطرفة.

كما رصد البرنامج مجريات المواجهات بين الطرفين، وأهم الخسائر في المواجهات، وصياغة المعادلات الأمنية بين إسرائيل وإيران، وكذلك سبل الردود المتبادلة بينهما، وهو ما ينذر بتوسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

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هذا وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إيران وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالهدوء؛ بهدف تجنب المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة، والوقف الفوري للأعمال العدائية.



وأعرب جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الخطر الحقيقي لحدوث تصعيد مدمر على مستوى المنطقة، كما حث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه أكد مرارا وتكرارا أنه لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل نشوب حرب أخرى، فيما قال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، أن بلاده ستواجه رد فعل قاسي وأكثر حزما إلى إسرائيل حال شنها هجوما جديدا على إيران مرة أخري، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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يذكر أن برنامج "مسرح العمليات" من تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضى، مدير تحرير الخليج 365، ويذاع على تليفزيون وموقع الخليج 365، لمتابعة كافة الأحداث المحلية والعالمية.