شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، حيث تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكده أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتقييم الطلاب فى امتحانات نهاية العام الدراسى، حيث أكدت الوزارة أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد إلكترونيا لكل من تسلم أجهزة التابلت، موضحة أن الأسئلة أو الامتحان غير موحد على مستوى الجمهورية بل إن الإدارات التعليمية تضع الأسئلة على مستوى كل إدارة ويتم رفعها على منصة الامتحان الإلكترونية. وزارة التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى عام تضعها الإدارات وليست موحدة

أعلنت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات الأردن والعراق ولبنان، نظراً لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالدول المذكورة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33729 شهيدا و76371 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع العواصم الأوروبية احتجاجا على الحرب في غزة، ورفع الطلاب لافتات في العاصمة الإيطالية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار. أعلن اتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار الأرز في الأسواق بنسبة 23% لتسجل مستويات سعرية 26.95 جنيه للكيلو مقارنة بسعر 35 جنيها.. الغرف التجارية: انخفاض سعر الأرز 23% فى الأسواق والكيلو بـ26.95 جنيه كرمت وزارة الأوقاف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لجهودها الكبيرة فى نقل جميع الفعاليات الدينية التى قامت بها الوزارة خلال شهر رمضان، وتسلم التكريم الدكتور بوسف عامر، رئيس القطاع الدينى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس قناة الناس، والذى أكد فى كلمته أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم ببناء الوعى الرشيد بمختلف مجالات الحياه و تقوم بصناعة الوعى الذى من خلاله يتقدم الإنسان فى شتى مجالات حياته. وصول 20 جرار سكة حديد من الدفعة الأخيرة للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية وصل ميناء الإسكندرية الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية بعدد 20 جرار سكة حديد، ضمن الصفقة الأكبر فى تاريخ السكة الحديد بعدد 260 جرارا أمريكيا جديدا، وذلك لتدعيم أسطول الوحدات المتحركة للحفاظ على رفع كفاءة التشغيل بالسكة الحديد. وصول 20 جرار سكة حديد من الدفعة الأخيرة للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية وزارة الأوقاف تكرم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: شريك النجاح فى شهر رمضان أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤن المشروعات القومية أن المشروعات المتوقع الانتهاء منها خلال من 6 إلى 8 شهور بتكلفة 10.9 مليار جنيه فى 11 محافظة بإجمالى عدد أسرة 2747 فى أكثر من 20 مشروعا. قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بسبب منخفض سطحى مؤقت سيؤدى إلى ارتفاع الحرارة بداية من اليوم الأحد ليصل إلى قيم قياسية الأربعاء تتجاوز 36-38°م على جميع المناطق وتستمر الخميس بالصعيد.

الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 30 درجة الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 30 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . مركز المناخ: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم تصل لـ38 درجة الأربعاء الصحة: إنهاء 54 مشروعا فى 24 محافظة بتكلفة 57.3 مليار جنيه عام 2026 أوقفوا الإبادة.. مظاهرات جديدة فى جميع أنحاء أوروبا لوقف الحرب على غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 33729 شهيدا و76371 مصابا منذ 7 أكتوبر

وزارة الطيران: لا صحة لإغلاق المجال الجوى المصرى بشكل طارئمصر للطيران: إعادة تسيير الرحلات من وإلى الأردن والعراق ولبنان بعد فتح المجال الجوى