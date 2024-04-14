شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الخليج 365 على فيس بوك تتجاوز 28 مليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت صفحة الخليج 365 على موقع فيس بوك حاجز الـ28 مليون متابع، وذلك استمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية.

أكثر من 28 مليون متابع من مصر والوطن العربى وكثير من دول العالم، يبحثون دوما على الحقيقة وتأكيد المعلومات الموجودة هنا وهناك، وهو ما يتوفر لهم عبر نافذة الخليج 365 على فيس بوك، والتي تقدم الكثير والعديد من الخدمات الإخبارية والمصورة والمرئية، على مدار 24 ساعة يوما، بجانب التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والتي يهم الخليج 365 في المقام الأول تقديم خدمة عالية المستوى لهم.